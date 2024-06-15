Телевизоры
Опубликовано 15 июня 2024, 23:59
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Disney запустил интерактивную рекламу в своем аналоге Netflix — Hulu

И ESPN
Disney запускает новую форму интерактивной рекламы под названием «advergames» на своих стриминговых платформах Hulu и ESPN. Эти новые рекламные форматы позволяют зрителям взаимодействовать с рекламой с помощью пультов.
Disney запустил интерактивную рекламу в своем аналоге Netflix — Hulu
© Ferra

Среди первых предложений — «Викторины» с вопросами и «Beat the Clock», в которой зрители с помощью пультов попадают мячами для гольфа в мишени.

Цель «рекламных игр» двояка: они дают рекламодателям обратную связь о вовлеченности зрителей и предлагают стриминговым платформам, таким как Hulu и ESPN, дополнительные источники дохода. Эти объявления также содержат QR-коды, ведущие непосредственно на страницы товаров.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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