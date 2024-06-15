Среди первых предложений — «Викторины» с вопросами и «Beat the Clock», в которой зрители с помощью пультов попадают мячами для гольфа в мишени.

Цель «рекламных игр» двояка: они дают рекламодателям обратную связь о вовлеченности зрителей и предлагают стриминговым платформам, таким как Hulu и ESPN, дополнительные источники дохода. Эти объявления также содержат QR-коды, ведущие непосредственно на страницы товаров.