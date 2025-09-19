Опубликовано 19 сентября 2025, 21:451 мин.
Для любителей просмотра фильмов в VR выйдет развлекательный хаб Horizon TV*Новый развлекательный центр
Генеральный директор Meta* Марк Цукерберг анонсировал Horizon TV — развлекательный хаб для гарнитур Quest*. По его словам, просмотр фильмов и сериалов в виртуальной реальности станет «одним из ключевых направлений» для VR и умных очков.
© Экстремистская Meta*
Meta* уже заключила соглашения с крупнейшими сервисами. Среди партнёров — Disney+, Prime Video, Spotify, Peacock и Twitch. Также подписаны соглашения с Universal Pictures и студией ужасов Blumhouse, благодаря чему на Quest* скоро будут доступны хорроры «М3ГАН» и «Черный телефон» с «уникальными спецэффектами».
Horizon TV поддерживает технологию Dolby Atmos для объёмного звука. Позднее появится Dolby Vision. Кроме того, ограниченное время будет доступен эксклюзивный 3D-ролик фильма «Аватар: Пламя и пепел», созданный в партнёрстве с компанией Джеймса Кэмерона Lightstorm Vision.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена
Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
