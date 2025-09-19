Для любителей просмотра фильмов в VR выйдет развлекательный хаб Horizon TV*

Meta* уже заключила соглашения с крупнейшими сервисами. Среди партнёров — Disney+, Prime Video, Spotify, Peacock и Twitch. Также подписаны соглашения с Universal Pictures и студией ужасов Blumhouse, благодаря чему на Quest* скоро будут доступны хорроры «М3ГАН» и «Черный телефон» с «уникальными спецэффектами».

Horizon TV поддерживает технологию Dolby Atmos для объёмного звука. Позднее появится Dolby Vision. Кроме того, ограниченное время будет доступен эксклюзивный 3D-ролик фильма «Аватар: Пламя и пепел», созданный в партнёрстве с компанией Джеймса Кэмерона Lightstorm Vision.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена