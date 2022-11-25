Две недели за рубль: онлайн-кинотеатр START предложил подписку клиентам Триколора

15:44, 25 ноября 2022
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Две недели за рубль: онлайн-кинотеатр START предложил подписку клиентам ТриколораДалее нужно будет платить 399 рублей в месяц
Триколор предложил своим клиентам оформить подписку на онлайн-кинотеатр START. Для первых двух недель пользования будет действовать акция.
Фото: START
В онлайн-кинотеатре можно будет посмотреть фильмы и сериалы «Бывшие», «Два холма», «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «ИП Пирогова», «Контейнер», «Пассажиры», «Последний богатырь», «Сёстры».
Для клиентов Триколора стоимость подписки на 30 дней составит 399 рублей. До 7 декабря включительно можно будет получить доступ к START на 14 дней за один рубль.