Экран телевизора Xiaomi получил «ненастоящие» 120 Гц

У телевизора есть порт HDMI 2.1, который поддерживает 120 Гц, тем не менее он ограничен 60 Гц. Панель телевизора Xiaomi характеризуется 120 Гц, но такая частота обновления достигается за счёт использования технологии MEMC. Эта технология искусственно удваивает фреймрейт. Но она добавляет к сценам ненужную задержку. Из-за этого возникает эффект «мыльной оперы». Поэтому технологию MEMC часто отключают геймеры.

Неясно, какие именно аппаратные ограничения могут мешать телевизору принимать и затем отображать контент в формате 4K/120 Гц.