Эксперт объяснил необходимость создания телевизора Apple

Во-первых, опыт Apple в области дисплеев и аудиотехнологий дает ей прочную основу. От передового дисплея M4 iPad Pro до продвинутых динамиков в своих устройствах. Кроме того, существующая tvOS Apple может быть легко использована.

Во-вторых, Apple может использовать свою «философию приватности» для решения ключевой проблемы «умных» телевизоров — отслеживания данных и навязчивой рекламы. Apple TV, ориентированный на приватность, может разрушить рынок, печально известный эксплуатацией пользователей.

Кроме того, телевизоры занимают центральное место в современных семьях. Специальный телевизор Apple может стать основой экосистемы «умного дома», увеличив продажи дополнительных продуктов, таких как HomePod компании.

Хотя прибыль от продажи телевизоров невелика, Apple может извлечь выгоду из увеличения доходов от услуг, включая подписку на Apple One, TV+ и другие.