Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 годаИз 126 протестированных вариантов моделей
1. Hisense 75U9DG
Оснащён передовой ЖК-технологией
Оценка: 4,5
Стоимость: 2 999,99 долларов
Технология Dual-LCD отличает этот телевизор от остальных. Благодаря ей качество изображения становится гораздо выше, что позволяет и смотреть фильмы, и запускать игры. Доступен он, правда, только в 75-дюймовом варианте.
2. LG OLED55C1PUB
Лучший OLED-экран
Оценка: 4,5
Стоимость: 1 471,99 долларов
Качество картинки здесь - одно из лучших. Также есть поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, что делает телевизор отличным выбором для геймеров.
3. 50-Inch Class QN90A Neo QLED TV
Лучшая контрастность
Оценка: 4,5
Стоимость: 1 247,99 долларов
Изображение здесь может быть сравнимо с тем, что даёт OLED-дисплей или экран с Dual-LCD. Правда, цветопередача требует настройки и поддержка Dolby Vision здесь отсутствует.
4. Sony Master Series XR-55A90J
Самая яркая OLED-панель
Оценка: 4,5
Стоимость: 2 778 долларов
Вы получите яркую картинку с одним из самых широких цветовых диапазонов из возможных. Ещё один плюс - качественный звук.
5. TCL 55R635
Лучшая доступная альтернатива Hisense
Оценка: 4,5
Стоимость: 749,99 долларов
По разумной цене вы сможете получить лучшее качество изображения с отличной цветопередачей и контрастностью. Правда, задержка ввода здесь чуть больше, чем нужно для игр.
6. Hisense 55U8G
Отличное качество изображения по средней цене
Оценка: 4,5
Стоимость: 849,99 долларов
В своём ценовом диапазоне эта модель отличается множеством функций (поддержка ALLM, AMD FreeSync и VRR) и ярким экраном с отличной цветопередачей. Правда, стоит она чуть дороже предшественников.
7. Vizio OLED55-H1
Лучший доступный OLED-телевизор
Оценка: 4
Стоимость: 999,99 долларов
Вы получите естественную цветопередачу и отличную контрастность за меньшую стоимость, чем у моделей-конкурентов.
8. Hisense 55U7G
Лучшее качество изображения за свою цену
Оценка: 4
Стоимость: 699 долларов
Несмотря на то что этот телевизор уже не относится к бюджетным, он предлагает высокую производительность и множество функций по разумной цене.
9. TCL 65R648
Лучший вариант с разрешением 8K
Оценка: 4
Стоимость: 1 999,99 долларов
Фантастический контраст и отличная цветопередача с 8К - главные достоинства модели. Правда, контента, для воспроизведения которого требуется 8К, сейчас не так много.
10. Vizio P65Q9-J01
Превосходное качество изображения с поддержкой HDR
Оценка: 4
Стоимость: 1199,99 долларов
Точная цветопередача с HDR, отличная контрастность, низкая задержка ввода и отличные игровые возможности. Есть поддержка SmartCast, но вот Twitch отсутствует.