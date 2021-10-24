Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

3. 50-Inch Class QN90A Neo QLED TV

Лучшая контрастность

Оценка: 4,5

Стоимость: 1 247,99 долларов

Изображение здесь может быть сравнимо с тем, что даёт OLED-дисплей или экран с Dual-LCD. Правда, цветопередача требует настройки и поддержка Dolby Vision здесь отсутствует.