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Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

Из 126 протестированных вариантов моделей
Эксперты издания PC Magazine опубликовали рейтинг самых качественных телевизоров этого года.
Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

1. Hisense 75U9DG

Оснащён передовой ЖК-технологией

Оценка: 4,5

Стоимость: 2 999,99 долларов

Технология Dual-LCD отличает этот телевизор от остальных. Благодаря ей качество изображения становится гораздо выше, что позволяет и смотреть фильмы, и запускать игры. Доступен он, правда, только в 75-дюймовом варианте.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

2. LG OLED55C1PUB

Лучший OLED-экран

Оценка: 4,5

Стоимость: 1 471,99 долларов

Качество картинки здесь - одно из лучших. Также есть поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, что делает телевизор отличным выбором для геймеров.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

3. 50-Inch Class QN90A Neo QLED TV

Лучшая контрастность

Оценка: 4,5

Стоимость: 1 247,99 долларов

Изображение здесь может быть сравнимо с тем, что даёт OLED-дисплей или экран с Dual-LCD. Правда, цветопередача требует настройки и поддержка Dolby Vision здесь отсутствует.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

4. Sony Master Series XR-55A90J

Самая яркая OLED-панель

Оценка: 4,5

Стоимость: 2 778 долларов

Вы получите яркую картинку с одним из самых широких цветовых диапазонов из возможных. Ещё один плюс - качественный звук.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

5. TCL 55R635

Лучшая доступная альтернатива Hisense

Оценка: 4,5

Стоимость: 749,99 долларов

По разумной цене вы сможете получить лучшее качество изображения с отличной цветопередачей и контрастностью. Правда, задержка ввода здесь чуть больше, чем нужно для игр.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

6. Hisense 55U8G

Отличное качество изображения по средней цене

Оценка: 4,5

Стоимость: 849,99 долларов

В своём ценовом диапазоне эта модель отличается множеством функций (поддержка ALLM, AMD FreeSync и VRR) и ярким экраном с отличной цветопередачей. Правда, стоит она чуть дороже предшественников.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

7. Vizio OLED55-H1

Лучший доступный OLED-телевизор

Оценка: 4

Стоимость: 999,99 долларов

Вы получите естественную цветопередачу и отличную контрастность за меньшую стоимость, чем у моделей-конкурентов.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

8. Hisense 55U7G

Лучшее качество изображения за свою цену

Оценка: 4

Стоимость: 699 долларов

Несмотря на то что этот телевизор уже не относится к бюджетным, он предлагает высокую производительность и множество функций по разумной цене.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

9. TCL 65R648

Лучший вариант с разрешением 8K

Оценка: 4

Стоимость: 1 999,99 долларов

Фантастический контраст и отличная цветопередача с 8К - главные достоинства модели. Правда, контента, для воспроизведения которого требуется 8К, сейчас не так много.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года

10. Vizio P65Q9-J01

Превосходное качество изображения с поддержкой HDR

Оценка: 4

Стоимость: 1199,99 долларов

Точная цветопередача с HDR, отличная контрастность, низкая задержка ввода и отличные игровые возможности. Есть поддержка SmartCast, но вот Twitch отсутствует.

Эксперты назвали 10 лучших телевизоров 2021 года
Источник: PC Magazine