Google TV получит функцию «Найти мой пульт»

Эта долгожданная функция позволит найти потерянный пульт, воспроизведя на нем звук. В Android TV 14 упоминается специальная кнопка на самом пульте для запуска звука. Функция работает в течение 30 секунд, что дает вам достаточно времени, чтобы найти его. Но вот в чем загвоздка: «Найти мой пульт» требует совместимого оборудования. Сам пульт должен иметь встроенный динамик, чтобы издавать звук при активации.

Большинство существующих телевизоров, вероятно, не получат поддержку, если производители не заключат сделки с Google или не выпустят обновленные пульты.

Таким образом, хотя «Найти мой пульт» еще не является универсальным решением, это долгожданное дополнение для будущих устройств Google TV, предлагающее столь необходимое решение вечной проблемы отсутствия пульта.