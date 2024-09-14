Google возобновила продажи ТВ-приставки Chromecast

Обновление включает сравнительную таблицу, подчеркивающую ключевые различия. Google TV Streamer оснащен Dolby Atmos, новым пультом с голосовым управлением с настраиваемыми кнопками и функцией Find My Remote, 32 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ у Chromecast, поддержкой Ethernet и Thread.

Несмотря на то, что Google больше не выпускает новые Chromecast 4K или HD, они будут продолжать продавать существующие модели и выпускать обновления.