Google возобновила продажи ТВ-приставки Chromecast

Опубликовано 14 сентября 2024, 02:151 мин.
Google возобновила продажи ТВ-приставки ChromecastИ не только
Google вернула Chromecast в Google Store, разместив его рядом с новым Google TV Streamer. Ранее Chromecast «сняли со счетов» после дебюта стримера, раздел «Стриминг» в Google Store был посвящен исключительно новому устройству.
Обновление включает сравнительную таблицу, подчеркивающую ключевые различия. Google TV Streamer оснащен Dolby Atmos, новым пультом с голосовым управлением с настраиваемыми кнопками и функцией Find My Remote, 32 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ у Chromecast, поддержкой Ethernet и Thread.
Несмотря на то, что Google больше не выпускает новые Chromecast 4K или HD, они будут продолжать продавать существующие модели и выпускать обновления.