Телевизоры
Опубликовано 14 сентября 2024, 02:15
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Google возобновила продажи ТВ-приставки Chromecast

И не только
Google вернула Chromecast в Google Store, разместив его рядом с новым Google TV Streamer. Ранее Chromecast «сняли со счетов» после дебюта стримера, раздел «Стриминг» в Google Store был посвящен исключительно новому устройству.
Google возобновила продажи ТВ-приставки Chromecast

© Google

Обновление включает сравнительную таблицу, подчеркивающую ключевые различия. Google TV Streamer оснащен Dolby Atmos, новым пультом с голосовым управлением с настраиваемыми кнопками и функцией Find My Remote, 32 ГБ оперативной памяти против 8 ГБ у Chromecast, поддержкой Ethernet и Thread.

Несмотря на то, что Google больше не выпускает новые Chromecast 4K или HD, они будут продолжать продавать существующие модели и выпускать обновления.

Источник:9to5Google
Автор:Максим Многословный
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