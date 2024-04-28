Google закрыл дыру в системе безопасности Android TV

Проблема была связана с тем, как платформа работает с учетными записями Google на системном уровне. В отличие от смартфонов и планшетов с PIN-кодами или паролями, защищающими приложения, в телевизорах такие средства защиты отсутствовали. Это позволяло злоумышленникам загружать Google Chrome «на фоне» и использовать его для доступа к Gmail или Google Drive владельца телевизора.

Теперь загруженный таким образом Chrome больше не будет иметь автоматического доступа к учетным данным при обращении к Gmail и Drive на устройстве.

Исправление распространяется через стандартное обновление, благодаря чему старые устройства также получат исправление безопасности.