Google закрыл дыру в системе безопасности Android TV

Опубликовано 28 апреля 2024, 20:20
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Google закрыл дыру в системе безопасности Android TVИ Google TV
Устранена брешь в системе безопасности Android TV и Google TV, которая позволяла хакерам получать несанкционированный доступ к вашей учетной записи Google.
Проблема была связана с тем, как платформа работает с учетными записями Google на системном уровне. В отличие от смартфонов и планшетов с PIN-кодами или паролями, защищающими приложения, в телевизорах такие средства защиты отсутствовали. Это позволяло злоумышленникам загружать Google Chrome «на фоне» и использовать его для доступа к Gmail или Google Drive владельца телевизора.
Теперь загруженный таким образом Chrome больше не будет иметь автоматического доступа к учетным данным при обращении к Gmail и Drive на устройстве.
Исправление распространяется через стандартное обновление, благодаря чему старые устройства также получат исправление безопасности.