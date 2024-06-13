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Опубликовано 13 июня 2024, 17:03
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Hisense представил лазерные проекторы Starlight S1 Pro: диагональ до 100’’

С расширенными возможностями
Hisense представила в Китае серию лазерных проекторов Starlight S1 Pro, доступных в размерах от 75 до 100 дюймов. Эта новая серия может похвастаться характеристиками, включая пиковую яркость до 450 нит и обновленную трехцветную лазерную систему.
Hisense представил лазерные проекторы Starlight S1 Pro: диагональ до 100’’

© hisense

75-дюймовая модель Starlight S1 Pro обеспечивает максимальную яркость 450 нит и оснащена динамиками 2.1. 80-дюймовый вариант также имеет яркость 450 нит, но оснащен акустической системой 2.1.2. Максимальная яркость 88-дюймовой модели составляет 400 нит с той же конфигурацией динамиков, а топовая 100-дюймовая версия достигает 410 нит.

В каждой модели используется разработанный Hisense цифровой лазерный движок LPU на основе RGB, покрывающий 151 % цветового охвата DCI-P3 и поддерживающий 10-битную глубину цвета с DeltaE < 0,9. Проекторы оснащены двумя камерами для адаптивной настройки изображения, сертификацией IMAX Enhanced, режимом Filmmaker Mode и пассивным антибликовым экраном Френеля.

Проекторы работают на процессоре MediaTek MT9649, оснащены 4 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ, работают под управлением Android 11 с голосовым управлением.

Цены на Hisense Starlight S1 Pro варьируются от 9 999 юаней ($1 381) до 26 999 юаней ($3 730), при этом 75- и 80-дюймовые модели стоят 11 999 юаней ($1 658) и 12 999 юаней ($1 796) соответственно.

Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный
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