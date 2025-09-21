Hisense представила 150-дюймовый лазерный телевизор

Телевизор оснащён лазерной технологией TriChroma RGB, разработанной совместно с Texas Instruments. Яркость достигает 1000 нит, поддерживается 110% цветового охвата BT.2020, контрастность — 5000:1. Модель совместима с Dolby Vision, IMAX Enhanced и технологией сглаживания движения MEMC. Новый DMD-чип SST позволяет управлять светом на уровне пикселя и устраняет «ореолы».

Экран покрыт Nano Spectrum Selective Screen Pro с отражением менее 1%, устойчив к царапинам и почти полностью прилегает к стене.

Аудиосистема 9.1.4 с 15 динамиками и беспроводным сабвуфером разработана с Harman Kardon. Поддерживается Dolby Atmos, Hi-Res Audio и направленный звук, синхронизированный с изображением.

Телевизор работает на чипе MediaTek MT9655 с 4 ГБ RAM и 1 ТБ памяти, поддерживает Wi-Fi 7, 4K MAX и управление голосом через ИИ DeepSeek. В наличии четыре HDMI 2.1, USB, Ethernet, оптический и коаксиальный аудиовыходы, RS232 и антенна.