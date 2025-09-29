Hisense выпустила телевизор с Mini-LED, 4K, 170 Гц и яркостью до 7000 нит

Главная особенность — панель U+ Mini LED с 4224 зонами локального затемнения. Телевизор поддерживает технологию XDR Pro и достигает яркости до 7000 нит, при этом удерживая 4800 нит в длительных ярких сценах. Антибликовое покрытие Obsidian Screen Pro снижает отражения до 1,8%.

За обработку картинки отвечает новый процессор Hi-View H6 Extreme, обеспечивающий точную цветопередачу и поддержку ИИ-функций: улучшение глубины сцены, апскейл видео с 2K до 4K и автоматическую настройку тонов в зависимости от контента. Панель охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирована для Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced и Pantone.