Hisense выпустила телевизор с Mini-LED, 4K, 170 Гц и яркостью до 7000 нит

Hisense выпустила телевизор с Mini-LED, 4K, 170 Гц и яркостью до 7000 нитЦена не самая бюджетная
© Hisense
Главная особенность — панель U+ Mini LED с 4224 зонами локального затемнения. Телевизор поддерживает технологию XDR Pro и достигает яркости до 7000 нит, при этом удерживая 4800 нит в длительных ярких сценах. Антибликовое покрытие Obsidian Screen Pro снижает отражения до 1,8%.
За обработку картинки отвечает новый процессор Hi-View H6 Extreme, обеспечивающий точную цветопередачу и поддержку ИИ-функций: улучшение глубины сцены, апскейл видео с 2K до 4K и автоматическую настройку тонов в зависимости от контента. Панель охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирована для Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced и Pantone.
Телевизор работает с частотой 4K 170 Гц и может повышаться до 330 Гц. Есть поддержка AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM.
Акустика настроена совместно с Devialet: система 2.1.2 с мощностью до 165 Вт и басом до 45 Гц.
Внутри — чип MediaTek MT9655, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Поддерживаются HDMI 2.1, USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.