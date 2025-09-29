Телевизоры
Опубликовано 29 сентября 2025, 18:45
1 мин.

Hisense выпустила телевизор с Mini-LED, 4K, 170 Гц и яркостью до 7000 нит

Цена не самая бюджетная
Hisense представила в Китае новый телевизор E7Q U+ Mini LED TV, который обещает уровень флагманских моделей крупных брендов. Он доступен в размерах от 65 до 100 дюймов, а цена стартует с 7999 юаней (около $1120).
© Hisense

Главная особенность — панель U+ Mini LED с 4224 зонами локального затемнения. Телевизор поддерживает технологию XDR Pro и достигает яркости до 7000 нит, при этом удерживая 4800 нит в длительных ярких сценах. Антибликовое покрытие Obsidian Screen Pro снижает отражения до 1,8%.

За обработку картинки отвечает новый процессор Hi-View H6 Extreme, обеспечивающий точную цветопередачу и поддержку ИИ-функций: улучшение глубины сцены, апскейл видео с 2K до 4K и автоматическую настройку тонов в зависимости от контента. Панель охватывает 98% цветового пространства DCI-P3 и сертифицирована для Dolby Vision IQ, HDR10+, IMAX Enhanced и Pantone.

© Hisense

Телевизор работает с частотой 4K 170 Гц и может повышаться до 330 Гц. Есть поддержка AMD FreeSync Premium Pro, VRR и ALLM.

Акустика настроена совместно с Devialet: система 2.1.2 с мощностью до 165 Вт и басом до 45 Гц.

Внутри — чип MediaTek MT9655, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти. Поддерживаются HDMI 2.1, USB, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4.