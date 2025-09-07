Huawei показала телевизоры Mate TV и поведала об их смартфонных процессорах

Huawei показала телевизоры Mate TV и поведала об их смартфонных процессорахMate TV Pro тоже показали
© Huawei
Mate TV Pro оснащён 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, стандартная версия — 8 ГБ и 128 ГБ. Вместо устаревшей памяти eMMC используется UFS, благодаря чему приложения запускаются всего за 2 секунды. По словам компании, процессор обеспечивает прирост производительности ЦП до 490% по сравнению с прежними моделями умных экранов.
Телевизоры ориентированы и на игры: мощный графический процессор, система охлаждения и HarmonyOS позволяют запускать «большие» проекты прямо на устройстве. Для управления предлагается обновлённый пульт Lingxi, а также дополнительные аксессуары — контроллер с тачпадом и виброотдачей, а также стилус. Контроллер можно использовать не только для игр.
Оба телевизора имеют 4K-экран с частотой 144 Гц, контрастностью 7000:1 и яркостью до 4200 нит (MiniLED). Mate TV получил акустику 2.2 с шестью динамиками и технологией Histen, а Mate TV Pro — систему 3.2.2 с девятью динамиками и Huawei Sound.
Цены в Китае начинаются от 8 999 юаней (около $ 1 240) за Mate TV 65 дюймов. Pro-версия стоит от 14 999 юаней ($ 2 080). Предзаказы стартуют 4 сентября, продажи — 26 сентября.