Huawei показала телевизоры Mate TV и поведала об их смартфонных процессорах

Mate TV Pro оснащён 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, стандартная версия — 8 ГБ и 128 ГБ. Вместо устаревшей памяти eMMC используется UFS, благодаря чему приложения запускаются всего за 2 секунды. По словам компании, процессор обеспечивает прирост производительности ЦП до 490% по сравнению с прежними моделями умных экранов.

Телевизоры ориентированы и на игры: мощный графический процессор, система охлаждения и HarmonyOS позволяют запускать «большие» проекты прямо на устройстве. Для управления предлагается обновлённый пульт Lingxi, а также дополнительные аксессуары — контроллер с тачпадом и виброотдачей, а также стилус. Контроллер можно использовать не только для игр.