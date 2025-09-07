Huawei представила доступный смарт-телевизор Vision Smart TV 5 Pro

Телевизор выпускается в трёх размерах: 65, 75 и 85 дюймов. Он оснащён экраном с разрешением 4K (3840×2160 пикселей) и поддержкой 95% цветовой гаммы DCI-P3. Частота обновления может изменяться от 144 до 288 Гц, а максимальная яркость достигает 1100 нит. Поддерживается стандарт HDR Vivid.

В основе устройства лежит технология Honghu Super MiniLED. Телевизор выполнен в чёрном цвете и работает под управлением HarmonyOS 4.3. Внутри — 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. За работу отвечает фирменный процессор Honghu и отдельный ИИ-чип, поддерживающий голосовой помощник Celia и функции «умного» взаимодействия с другими устройствами.

Отдельное внимание Huawei уделила звуку: встроена акустическая система 2.1 мощностью до 130 Вт, включая сабвуфер и технологию Huawei SOUND.

Стоимость новинки в Китае начинается с 5 999 юаней (около $ 830) за модель 65 дюймов. Версия на 75 дюймов стоит 7 999 юаней ($ 1 100), а самая большая — 85 дюймов — обойдётся в 10 499 юаней ($ 1 450).