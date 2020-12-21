Huawei представила новые 4K телевизоры на собственной операционной системе

Всего было представлено шесть версий телевизоров. Только одна из них имеет более низкую кадровую частоту — 60 Гц. Цены на модели начинаются с $505. За самую дорогую — S75 Pro – придётся отдать $1220.

У всех телевизоров объём оперативной памяти составляет 3 ГБ. Что касается встроенной флеш-памяти, то у моделей S объём составляет 16 ГБ, а у моделей S Pro — 32 ГБ. Также у старших телевизоров есть поворотная веб-камера разрешением 13 Мп. У всех моделей разрешение составляет 4K.

Пока новинки будут продаваться только в Китае. Когда они поступят в продажу в других странах, неизвестно.