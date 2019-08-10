Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony

Телевизор Honor Vision работает на собственном восьмиядерном процессоре компании Honghu 818, имеет экран диагональю 55 дюймов с разрешением 4К, яркостью 400 нит и углами обзора до 178 градусов. Он занимает 94% поверхности. Устройство поддерживает HDR и технологии обработки изображения для улучшенной картинки.

Телевизор имеет неширокие металлические рамки и довольно тонкий корпус. Устройство оснащено выдвижной камерой с искусственным интеллектом (только в Pro-версии). Honor Vision также получил встроенную функцию видеозвонков. Выдвижная камера способна давать картинку разрешением Full HD (1920×1080 точек).