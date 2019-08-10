Huawei представила первое устройство на собственной ОС Harmony

Телевизор Honor Vision работает на собственном восьмиядерном процессоре компании Honghu 818, имеет экран диагональю 55 дюймов с разрешением 4К, яркостью 400 нит и углами обзора до 178 градусов. Он занимает 94% поверхности. Устройство поддерживает HDR и технологии обработки изображения для улучшенной картинки.
Телевизор имеет неширокие металлические рамки и довольно тонкий корпус. Устройство оснащено выдвижной камерой с искусственным интеллектом (только в Pro-версии). Honor Vision также получил встроенную функцию видеозвонков. Выдвижная камера способна давать картинку разрешением Full HD (1920×1080 точек).
Управлять телевизором, например, переключать каналы можно с помощью смартфона. Кроме того, специальный NFC-датчик в виде стикера позволяет легко транслировать изображение со смартфона на большой экран. Помимо этого Honor Vision поддерживает голосовое управление, Wi-Fi и Bluetooth 5.0.
Компания предлагает две версии Honor Vision — базовую и Pro. Базовая версия не оснащена выдвижной камерой. Она будет стоить 3799 юаней (около 35 104 рублей), а Pro версия — 4799 юаней (около 44 345 рублей). Официальные продажи телевизора в Китае стартуют 15 августа. Будет ли он продаваться на территории России, и когда, пока неизвестно.
Напомним, Huawei заявила, что поначалу HarmonyOS будет использоваться на различных «умных» устройствах, таких как часы, телевизоры и колонки, а также автомобильные бортовые компьютеры. Однако система может быть адаптирована и под смартфоны, в том числе. Вчера инсайдеры сообщили, что первым смартфоном на HarmonyOS может стать осенний облегчённый флагман Huawei Mate 30 Lite.