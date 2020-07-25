Huawei представила процессор для телевизоров с поддержкой фирменной системы

LiteOS — это операционная система для устройств интернета вещей. Она занимает всего 10 КБ и является энергоэффективной. Новый чип ATV (Advanced Television), который её поддерживает, предназначен для обычных телевизоров с экранами разрешением 1080p или ниже. Утверждается, что новинка на 20% мощнее, чем традиционные чипы, которые построены в основном по 40-нм техпроцессу.

Разработка также включает в себя модуль TCON (Timing Control), чтобы удешевить конечную стоимость телевизора. Чип ATV поддерживает различные порты: аналоговый, HDMI, VGA, CVBS, USB. Также есть совместимость с технологией SWS (Super Wide Sound), которая обеспечивает лучшее качество звука.

Пока неясно, выпустит ли Huawei свой чип за пределами китайского рынка.