Huawei представила телевизор Mate TV с поддержкой стилуса

Особенность новинки — три способа управления. Во-первых, стандартный пульт с возможностью управления курсором. Во-вторых, стилус для рисования прямо на экране. В-третьих, большая мультитач-панель с кнопками по бокам и поддержкой жестов, позволяющая управлять телевизором как смартфоном. Mate TV оснащён 50 МП камерой для 4K видеозвонков. Камера также поддерживает ИИ-распознавание лиц.

Цена пока не объявлена, но запуск ожидается позже в этом году.