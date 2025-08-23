Huawei представила телевизор Mate TV с поддержкой стилуса

Опубликовано 23 августа 2025, 20:101 мин.
Huawei представила телевизор Mate TV с поддержкой стилусаИ уникальным сенсорным пультом
Huawei представила свой первый телевизор под брендом Mate. Новый Mate TV получил мини-LED экран с яркостью до 5000 нит и 91% охват цветового пространства BT.2020. Телевизор работает на HarmonyOS.
© Black MOB
Его интерфейс похож на смартфон: на главном экране видны иконки приложений и виджеты. Mate TV оснащён мощным ARM-процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Особенность новинки — три способа управления. Во-первых, стандартный пульт с возможностью управления курсором. Во-вторых, стилус для рисования прямо на экране. В-третьих, большая мультитач-панель с кнопками по бокам и поддержкой жестов, позволяющая управлять телевизором как смартфоном. Mate TV оснащён 50 МП камерой для 4K видеозвонков. Камера также поддерживает ИИ-распознавание лиц.
Цена пока не объявлена, но запуск ожидается позже в этом году.