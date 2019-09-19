Huawei презентовала «умный» телевизор

Huawei Vision имеет несколько версий: с 55-дюймовой, 65-дюймовой и 75-дюймовой диагональю. Частота обновлений экрана достигает 120 Гц. Все телевизоры имеют матрицу на квантовых точках с 4K-разрешением.

Компания позиционирует телевизор как хаб для «умного» дома. С его помощью можно будет управлять, например, светом. Телевизор тесно связан с другими устройствами. Так, можно начать видеозвонок на смартфоне и продолжить его на большом экране. Да, Huawei Vision тоже оснащён выдвижной фронтальной камерой. Дополняется пультом с датчиком NFC, который позволяет передавать изображение со смартфона при приближении.

Сколько будет стоить новинка, и когда появится в продаже, Huawei пока не рассказала.