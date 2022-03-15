Импортозамещение: Сбер выпустил недорогие умные телевизоры

Отмечается, что ОС Салют ТВ позволяет настроить голосовое управление и подключать устройства «умного дома». 20 каналов доступны бесплатно. Управлять устройствами можно с помощью пульта и через виртуальный пульт в приложении Салют. В каталоге Sber доступно более тысячи приложений.

Утверждается, что телевизоры производятся на мощностях заводов на территории Евразийского экономического союза.