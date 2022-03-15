Импортозамещение: Сбер выпустил недорогие умные телевизоры

Телевизоры
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Импортозамещение: Сбер выпустил недорогие умные телевизорыС диагоналями от 43 до 65 дюймов
М.Видео-Эльдорадо и Сбер представили «умные» телевизоры под брендом Sber. Они работают на операционной системе Салют ТВ.
Группа М.Видео-Эльдорадо занимается производством и дистрибуцией новых телевизоров. В магазинах и на СберМегаМаркете уже доступны четыре модели с безрамочным дизайном и качеством 4K UHD. Доступные диагонали: 43, 50, 55, 65 дюймов. Цены начинаются с 32 999 рублей.
Отмечается, что ОС Салют ТВ позволяет настроить голосовое управление и подключать устройства «умного дома». 20 каналов доступны бесплатно. Управлять устройствами можно с помощью пульта и через виртуальный пульт в приложении Салют. В каталоге Sber доступно более тысячи приложений.
Утверждается, что телевизоры производятся на мощностях заводов на территории Евразийского экономического союза.
Источник: М.Видео-Эльдорадо