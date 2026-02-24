Интеграция ИИ «окирпичила» часть телевизоров с Google TV

Gemini появился на Google TV осенью 2025 года на части устройств. Распространение с тех пор продолжается. Помощник, как его рекламировали, должен помогать искать контент и управлять телевизором с помощью голоса. Однако на практике у части пользователей возник сбой.

При первой настройке Gemini на экране появляется несколько шагов: краткое описание функций, запрос на доступ к личным данным и выбор голоса помощника. По словам части пользователей, теперь этот процесс запускается снова и снова каждый раз, когда они пытаются что-то найти через поиск — независимо от того, согласен пользователь на доступ к личным данным или нет.

Один из возможных способов временного решения, судя по форумам, — удаление последнего обновления Google TV.

Официальных комментариев от Google на момент написания материала нет.