Исследование показало, сколько россиян используют телевизор не по назначению

Как оказалось, лишь 28% опрошенных смотрят спутниковое и кабельное ТВ через телевизор. 34% респондентов используют его для просмотра онлайн-кинотеатров и YouTube, а12% — и вовсе для передачи картинки с экрана ноутбука, смартфона или планшета.

Сообщается, что у 67% опрошенных дома стоит Smart TV. 36% респондентов предпочли Android, 24% Web OS, 13,7% — Tizen.

Лишь 13% опрошенных рассказали, что меняли свой телевизор менее полугода назад. Какая-то часть приобрела новое устройство в течение последних трёх лет, а вот большинство — 65% — не обновляли телевизор ещё дольше.

Как оказалось, одно устройство на семью — редкость. В основном у респондентов было по два или три телевизора в доме.