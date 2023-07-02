Как правильно выбрать телевизор для игр

Есть несколько важных пунктов, о которых нужно знать при выборе телевизора для игр.

Матрица. Существует много разновидностей матриц, но самыми подходящими считаются для игр VA и IPS. Матрицы VA отличаются лучшей контрастностью, глубиной чёрного, откликом около 5 мс. Но углы обзора у таких телевизоров небольшие, поэтому для игр с друзьями эти матрица не подходит. Из минусов IPS-матриц - слабая яркость и контрастность. А ещё подобные матрицы стоят дороже. Ещё существуют более дорогие QLED- и OLED- матрицы. QLED-матрица имеет хорошую яркость, контрастность, углы обзора, среднее время отклика. Это оптимальное решение по соотношению цены и качества. Наконец OLED - самый дорогой тип, но такие матрицы постепенно выгорают.

Частота обновления. Лучше брать модели с экраном в 120 Гц, если ПК или консоль могут это обеспечить.

HDR. Другими словами, это расширенный цветовой диапазон. При игре на XBOX серии S или X обращайте внимание на телевизоры с HDR Dolby Vision, при игре на Playstation - с HDR 10.

Разрешение. В случае с играми оптимальным выбором будет 4К.