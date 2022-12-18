Как спастись от слежки через телевизор

Эксперты советуют оключить функции автоматического распознавание контента — ACR. Их нужно искать в разделах «Приватность», «Конфиденциальность», «Условия и политика» или подобных. Данная функция идентифицирует рекламу, телешоу и фильмы, которые пользователь смотрит на телевизоре.

Специалисты уточнили, что анализируется любой контент, в том числе через потоковые приставки, кабельное и эфирное телевидение, даже через проигрыватели DVD и Blu-ray. В целом, телевизорах с функцией Smart TV встроены приложения, которые могут следить за активностью пользователей и отправлять данные в аналитические компании. Отмечается, что данные должны быть обезличены.