Какие марки китайских телевизоров чаще всего покупают в России

По данным Ozon, в мае продажи китайских телевизоров выросли в среднем на 95% относительно того же месяца прошлого года. Отмечается, что спрос на модели из Китая начал расти ещё в январе. Особенно за первые полгода 2022 выросли продажи Haier, Fusion, Harper и Xiaomi.

Рост популярности китайских телевизоров отметили и в Wildberries. В бренды-лидеры в принципе выбились BBK, Thomson, Xiaomi, LG и Samsung.

Как отметил главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов, сейчас корейские телевизоры LG и Samsung уже не так просто найти в магазинах, а цены на них стали спекулятивно высокими и не выдерживают конкуренции с ценами на китайские модели. Харитонов также дал совет, как выбирать китайские телевизоры. Следует обращать внимание на объём оперативной памяти и матрицу. Нужны не менее 1,5 ГБ, чтобы Android мог стабильно работать и показывать видео в высоком качестве.