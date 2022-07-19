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Какие марки китайских телевизоров чаще всего покупают в России

И как выбирать среди них
«Известия» узнали, что продажи телевизоров китайских брендов в России выросли почти вдвое. Почему так происходит, пояснили эксперты.
Какие марки китайских телевизоров чаще всего покупают в России

По данным Ozon, в мае продажи китайских телевизоров выросли в среднем на 95% относительно того же месяца прошлого года. Отмечается, что спрос на модели из Китая начал расти ещё в январе. Особенно за первые полгода 2022 выросли продажи Haier, Fusion, Harper и Xiaomi.

Рост популярности китайских телевизоров отметили и в Wildberries. В бренды-лидеры в принципе выбились BBK, Thomson, Xiaomi, LG и Samsung.

Как отметил главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов, сейчас корейские телевизоры LG и Samsung уже не так просто найти в магазинах, а цены на них стали спекулятивно высокими и не выдерживают конкуренции с ценами на китайские модели. Харитонов также дал совет, как выбирать китайские телевизоры. Следует обращать внимание на объём оперативной памяти и матрицу. Нужны не менее 1,5 ГБ, чтобы Android мог стабильно работать и показывать видео в высоком качестве.

Лучшим выбором в бюджетном и среднем классе будут телевизоры с дисплеями MVA/VA, у наиболее известных китайских брендов есть смысл рассматривать и IPS.

Евгений Харитонов
Главный редактор портала Ferra.ru
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