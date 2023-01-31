Какие ТВ-приставки опасны и их лучше не покупать

Речь идёт о продающихся в маркетплейсах Ozon, Wildberries и Joom приставках Т95. Их впервые обнаружил канадский исследователь информационной безопасности Даниэль Милишич на Amazon и AliExpress. На этих устройствах специалист нашёл предустановленные бэкдор и вирус. Они позволяют злоумышленникам следить за пользователями.

«Вероятность того, что не повезло одному лишь Милишичу, низкая. Как правило, устройства от неизвестных китайских производителей имеют тот или другой вредоносный функционал. Весьма вероятно, что приставки, приобретённые россиянами, также инфицированы вредоносным ПО», — считает специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.