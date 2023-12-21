Камеры в телевизорах улучшили для продажи вам того, что видно на экране

Телевизоры Displace Flex и Displace Mini, которые будут представлены на выставке CES 2024, используют запатентованную технологию жестов и встроенную 4K-камеру, чтобы распознать, когда пользователь поднимает руку, вызывая паузу в просмотре контента. Что еще интересного? Телевизор сканирует экран в поисках товаров, доступных для продажи, и позволяет пользователям перетаскивать товары в «корзину» Displace.

Критики сомневаются в пользе для пользователей: похоже, что эта инновация ориентирована на рекламодателей и компании, которые хотят получить прибыль от более целенаправленной рекламы. Поскольку поставщики телевизоров все больше отдают предпочтение рекламе и постоянным доходам, остается только догадываться, примут ли пользователи инновацию в телевидении, ориентированную на покупки, или сочтут ее слишком навязчивым шагом.

Цена Displace Flex составит 5 999 долларов, а Mini — 2 499 долларов, предзаказы стартуют 9 января 2024 года.