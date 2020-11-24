Телевизоры
Сегодня 19:52
Каждый четвёртый проданный телевизор в мире сделала Samsung
В третьем квартале 2020
Аналитическая компания Omdia опубликовала результаты исследования мирового рынка телевизоров за третий квартал 2020 года. В штучном выражении доля Samsung составила четверть — то есть почти каждый четвёртый проданный телевизор в мире сделала южнокорейская компания.
С июля по сентябрь 2020 года Samsung реализовала 14,85 млн телевизоров. В штучном выражении компания заняла 23,6-процентную долю рынка. А в денежном — треть, или 33,1%. Это $9,3 млрд.
Особенно высока доля Samsung в сегменте телевизоров с диагональю от 80 дюймов. Составляет 53,5%.
За три квартала 2020 года Samsung продала 33,92 млн телевизоров. По итогам всего года ожидается результат в 48,8 млн штук. Он станет максимальным с 2014 года.
Второе и третье место на рынке занимают LG и TCL (11,6% и 10,9% в штуках соответственно).