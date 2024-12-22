Худший сериал по «Звездным Войнам» отменили из-за цены, а не качества

Но Бергман рассказал, что высокая стоимость производства стала основной причиной отказа от продления на второй сезон. Он сказал в недавнем интервью: «Это было не то, что нам нужно, учитывая структуру затрат».

Что касается Skeleton Crew, текущего шоу Disney по «Звездным войнам», Бергман заявил, что пока рано говорить. Однако отзывы были положительными, и работа над сериалом продолжается.

Заглядывая в будущее, Disney с нетерпением ждет второго сезона «Андора», в планах также новые фильмы, в том числе «Мандалорианец», выход которого намечен на 2026 год.