Китайцы представили 100-дюймовый телевизор в семь раз дешевле конкурентных

Телевизор предлагают по цене $11 385. Журналисты отмечают, что другие подобные устройства в Китае стоят гораздо больше. Например, 98-дюймовый Samsung QA98Q900RBJXXZ оценён в $71 138, а такой же по диагонали Sony KD-98Z9G — в $75 423. Впрочем есть телевизоры и дороже: Sharp продаёт устройство с диагональю экрана 120 дюймов за $213 462.

Что же можно получить за столь невысокую цену в модели от TCL? Разрешение экрана у неё 4К, кадровая частота — 120 Гц, объёмы встроенной памяти — 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной, звук — Dolby DTS.