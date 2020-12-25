Китайские телевизоры TCL уличили в слежке за пользователями

Вульф рассказал, что во всех телевизорах TCL обнаружили дефекты алгоритма, которые ставят под угрозу безопасность пользователей. И. о. министра внутренней безопасности также упомянул, что TCL получает поддержку Коммунистической партии Китая, что позволяет компании завоёвывать лидирующие позиции на рынке телевизоров.

Издание Tom's Guide пишет, что в прошлом месяце TCL сообщила ему об устранении двух уязвимостей в телевизорах, которые ранее нашли два хакера. Одна из них позволяла отправлять скриншоты экранов и логи пользовательской активности на сервера в Китае.