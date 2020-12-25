Телевизоры
Сегодня 20:03
Китайские телевизоры TCL уличили в слежке за пользователями
В США считают, что данные пользователей передавались китайским властям
Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чед Вульф (Chad Wolf) заявил, что власти пытаются выяснить, встраивает ли китайский производитель TCL в свои телевизоры под управлением Android бэкдоры, чтобы следить за американскими пользователями.
Вульф рассказал, что во всех телевизорах TCL обнаружили дефекты алгоритма, которые ставят под угрозу безопасность пользователей. И. о. министра внутренней безопасности также упомянул, что TCL получает поддержку Коммунистической партии Китая, что позволяет компании завоёвывать лидирующие позиции на рынке телевизоров.
Издание Tom's Guide пишет, что в прошлом месяце TCL сообщила ему об устранении двух уязвимостей в телевизорах, которые ранее нашли два хакера. Одна из них позволяла отправлять скриншоты экранов и логи пользовательской активности на сервера в Китае.