Крупнейший интернет-магазин уличили в уничтожении непроданных дорогих товаров

Журналисты узнали об этом, притворившись рабочими на складе Amazon в Уэст-Мидлендс на западе Англии. Репортёры сняли на камеру специальную «зону разрушения» товаров.

В этой зоне, которую журналисты отследили с помощью дрона, уничтожаются телевизоры, книги и другие товары, которые не продала интернет-площадка в течение определённого времени.

Дело в том, что после полугода попыток продать товары в магазине Amazon начинает требовать от поставщиков повышенную плату за хранение. Если компания не может выплатить нужную сумму, интернет-магазин просто уничтожает продукцию, несмотря на её стоимость.

При этом представитель Amazon заявил Daily Mail, что склад компании передаёт непроданные товары благотворительным организациями и НКО.