LG анонсировала телевизоры на 70% ярче предыдущих

LG объявила, что продемонстрирует свои новейшие телевизоры серии evo на выставке. В новых моделях Z3, G3 и C3 OLED evo будут реализованы последние инновации LG. Телевизоры получат более яркие дисплеи и повышенную точность цветопередачи. Компания утверждает, что в LG OLED evo G30 яркость будет увеличена на 70% по ​​сравнению с предыдущими моделями.