LG анонсировала телевизоры на 70% ярче предыдущих

LG анонсировала телевизоры на 70% ярче предыдущихПокажет их на CES 2023
Накануне выставки CES 2023 компания LG поделилась некоторыми подробностями о своей новой линейке OLED-телевизоров 2023 года.
Фото: LG
LG объявила, что продемонстрирует свои новейшие телевизоры серии evo на выставке. В новых моделях Z3, G3 и C3 OLED evo будут реализованы последние инновации LG. Телевизоры получат более яркие дисплеи и повышенную точность цветопередачи. Компания утверждает, что в LG OLED evo G30 яркость будет увеличена на 70% по сравнению с предыдущими моделями.
LG
В рамках своей инициативы в области устойчивого развития LG также внесла некоторые экологические улучшения в линейку OLED-телевизоров 2023 года. В некоторых компонентах будет использоваться переработанный пластик, а также телевизоры будут поставляться в эко-упаковке, изготовленной с использованием перерабатываемых материалов и одноцветной печати.