LG массово внедряет сервисы Apple в свои телевизоры

Эти сервисы появятся в телевизорах всех брендов, которые входят в программу webOS Hub. Это около 200 партнёров, включая Seiki, Eko, Stream System, Konka, Aiwa, Hyundai и не только.

При этом AirPlay и HomeKit будут доступны только на OLED-телевизорах и телевизорах формата UHD под управление webOS Hub 2.0. А вот AppleTV и Apple Music запустятся во всех моделях.