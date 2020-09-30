LG объявила о скором выпуске телевизора-рулона

Необычный телевизор начнут продавать в следующем месяце. Сообщается также, что LG устроит небольшое мероприятие в середине октября, после которого OLED TV R поступит на полки магазинов.

Ожидается, что 65-дюймовый телевизор будет стоить $85 000 (почти 6,6 млн рублей по текущему курсу). Это, конечно, бешеные деньги, но концептуальное устройство не могло стоить дёшево.

LG Signature OLED TV R работает под управлением webOS и имеет поддержку голосового помощника Google Assistant. Чтобы «раскрутить» телевизор-рулон понадобится всего десять секунд.