LG отзывает тысячи телевизоров в России из-за риска их перегрева

Об этом стало известно из сообщения Росстандарта. Всего будет отозвано 4009 телевизоров, произведённых с 2016 по 2019 годы. Сообщается, что в некоторых старых моделях телевизоров LG наблюдались случаи перегрева. Из-за этого повреждались платы питания или задние крышки.

LG также провела своё расследование и выяснила, что при перегреве OLED-телевизоров нет риска возгорания за пределами устройства. Несмотря на это и на то, что случаи перегрева больше в России не фиксировались, производитель решил заменить платы питания в телевизорах.

Отмечается, что все работы по замене будут бесплатными для потребителей. Список телевизоров можно уточнить по этой ссылке.