LG показала 97-дюймовый телевизор без единого разъема

LG показала 97-дюймовый телевизор без единого разъемаДа, он беспроводной
LG в рамках CES 2023 анонсировала смарт-телевизор M3 OLED с технологией Zero Connect, которая делает телевизор воистину беспроводным.
Фото: ZDNet
Особенность телевизора заключается в беспроводном соединении, которая заменяет проводку с помощью блока Zero Connect (куда все провода и втыкаются). Он передает изображение и звук в режиме реального времени прямо на телевизор.
Блок Zero Connect также совместим с голосовым управлением, поэтому пользователи могут управлять LG M3 и любыми другими подключенными устройствами без пульта.
По словам представителя LG, телевизор M3 OLED вместе с блоком Zero Connect обеспечивает скорость в три раза выше, чем WiFi 6. Так что о задержках можно не переживать.
LG M3 оснащен 97-дюймовым 4K OLED-дисплеем, передающем изображение с частотой 120 Гц.
Пока нет информации о том, когда начнутся продажи и за какую цену, но появится в магазинах он может уже в ближайшие пару месяцев.