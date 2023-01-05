LG показала 97-дюймовый телевизор без единого разъема

Особенность телевизора заключается в беспроводном соединении, которая заменяет проводку с помощью блока Zero Connect (куда все провода и втыкаются). Он передает изображение и звук в режиме реального времени прямо на телевизор.

Блок Zero Connect также совместим с голосовым управлением, поэтому пользователи могут управлять LG M3 и любыми другими подключенными устройствами без пульта.