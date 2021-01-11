LG показала кровать со встроенным прозрачным телевизором

Как сообщает LG, прозрачность экрана достигает 40%. Через него видно, даже когда телевизор включён и показывает картинку. Экран расположен в изножье кровати и может выдвигаться частично или полностью из корпуса. Телевизор имеет встроенные динамики.

LG говорит, что OLED экран можно расположить где угодно в доме. Впрочем, пока такую «игрушку» всё равно не получится купить.

В компании считают, что прозрачный OLED — дисплей нового поколения, которые изменит представление об экранах.

Стоит отметить, что это не первая прозрачная панель, представленная на CES. Мы уже видели такие разработки Samsung, Panasonic и даже самой LG. Пока неясно, поступит ли кровать с телевизором в продажу, но ожидать этого можно.