LG показала портативный телевизор StanbyME 2

Одним из важных дополнений является ремешок для переноски. Вы можете носить его с собой или даже повесить на стену. Телевизор можно установить на напольную подставку, которая ещё и заряжает его. Для удобства пульт можно прикрепить на магнитах к верхней части телевизора.

Возможности подключения включают два порта USB-C для зарядки и периферийных устройств, а также традиционный вход HDMI.

LG пока не объявила цены и подробности о доступности.