LG показала портативный телевизор StanbyME 2

Опубликовано 09 января 2025, 03:001 мин.
LG показала портативный телевизор StanbyME 2Есть даже ремешок
LG вернулась со StanbyME 2, продолжением своего популярного портативного телевизора. Новая модель оснащена 27-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1440p, обеспечивающим более четкое изображение, чем 1080p в оригинале. Также улучшено время автономной работы — теперь оно составляет до четырех часов.
Одним из важных дополнений является ремешок для переноски. Вы можете носить его с собой или даже повесить на стену. Телевизор можно установить на напольную подставку, которая ещё и заряжает его. Для удобства пульт можно прикрепить на магнитах к верхней части телевизора.
Возможности подключения включают два порта USB-C для зарядки и периферийных устройств, а также традиционный вход HDMI.
LG пока не объявила цены и подробности о доступности.