LG представила "беспроводной" 4K OLED-телевизор M5

Главная особенность — технология LG True Wireless и блок Zero Connect Box, передающий видео и звук на экран беспроводным методом.

Телевизор поддерживает разрешение 4K с частотой до 144 Гц. M5 работает с NVIDIA G-SYNC и AMD FreeSync Premium, а также имеет очень быстрое время отклика — меньше 0,1 миллисекунды.

Любители кино тоже останутся довольны: есть поддержка Dolby Vision, Dolby Atmos и режим Filmmaker Mode. Новый процессор α11 AI улучшает картинку и звук с помощью искусственного интеллекта.

Серия включает модели с диагональю 65, 77, 83 и 97 дюймов.