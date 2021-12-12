LG представила необычный телевизор со способностью к маскировке

Если вы ничего не смотрите и просто хотите использовать телевизор в качестве часов или для воспроизведения музыки, вы можете открыть крышку лишь наполовину и показать только часть экрана. В закрытом виде телевизор напоминает мольберт — он даже устаналивается на похожие металлические ножки. Даже та самая крышка напоминает холст. Впрочем, можно и просто повесить устройство на стену.