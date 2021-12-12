LG представила необычный телевизор со способностью к маскировке

Телевизоры
Сегодня в 12:35
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LG представила необычный телевизор со способностью к маскировкеМожет сойти за мольберт
Корейская компания LG представила новый 65-дюймовый телевизор LG OLED Evo, который позиционируется как интерьерное устройство. Оно оснащено крышкой, которую можно перемещать вверх или вниз с помощью специального пульта дистанционного управления.
Если вы ничего не смотрите и просто хотите использовать телевизор в качестве часов или для воспроизведения музыки, вы можете открыть крышку лишь наполовину и показать только часть экрана. В закрытом виде телевизор напоминает мольберт — он даже устаналивается на похожие металлические ножки. Даже та самая крышка напоминает холст. Впрочем, можно и просто повесить устройство на стену.
Устройство LG OLED Evo TV получилось дорогим. Первое время оно будет продаваться только в Корее по цене $8381. LG предлагает три цвета крышки на выбор: бежевый, красное дерево и зелёный. Клиенты также смогут приобрести дополнительные обложки, если захотят.
Источник: Engadget