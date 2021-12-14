LG представила передвижной телевизор с аккумулятором

Телевизоры
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LG представила передвижной телевизор с аккумуляторомРаботает до трёх часов без подзарядки
Южнокорейская компания LG сообщила, что на выставке CES 2022 представит оригинальную серию телевизоров LG Lifestyle. Среди них — беспроводная модель, которую можно перемещать по всему дому.
Модель называется LG StanbyME. Это беспроводной телевизионный экран со встроенным аккумулятором. Он закреплён на подвижной подставке с колёсиками. Телевизором можно пользоваться до трёх часов без подзарядки. Экран у него имеет диагональ 27 дюймов. Его можно поворачивать, наклонять и вращать, используя как альбомную, так и книжную ориентацию. Регулировать можно и высоту экрана.
LG
На телевизор можно транслировать контент с мобильных устройств благодаря функции Mobile Screen Mirroring, которая совместима со смартфонами на базе Android и iOS и технологией NFC. Телефон даже можно установить на LG StanbyME.
Компания покажет всем свои новые телевизоры Lifestyle на выставке CES 2022 4 января.
Источник: Пресс-служба LG