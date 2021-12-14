LG представила передвижной телевизор с аккумулятором

На телевизор можно транслировать контент с мобильных устройств благодаря функции Mobile Screen Mirroring, которая совместима со смартфонами на базе Android и iOS и технологией NFC. Телефон даже можно установить на LG StanbyME.

Компания покажет всем свои новые телевизоры Lifestyle на выставке CES 2022 4 января.