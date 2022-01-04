LG представила свои самый большой и маленький телевизоры

Компания напомнила, что в телевизорах OLED используются самоподсвечивающиеся пиксели, которые обеспечивают идеальный чёрный цвет, ведь нет подсветки. Ещё телевизоры тонкие и лёгкие. Новые модели также оснащены новым интеллектуальным процессором LG α (Alpha) 9 5 поколения. Используется и технология Brightness BoosterTM, из-за чего картинка ещё ярче.

В линейке LG OLED G2 2022 года есть как самый маленький, так и самый большой телевизоры. Можно купить модель с диагональю 42 дюйма, а также модель с диагональю 97 дюймов. Маленький телевизор подойдёт для игр на консолях и ПК. Раньше пределами размеров в линейке были 48 и 88 дюймов.