LG представила телевизор с интерфейсом, созданных для пожилых людей

Пульт управления телевизора также переработан: крупный шрифт, кнопка «Помощь» для связи с родственниками или возврата к последнему просмотру, а также кнопка ИИ для голосового поиска.

LG Easy TV базируется на модели QNED Evo QNED85A Mini LED 4K Smart TV и доступен в версиях 65 дюймов за 2 769 000 вон (≈$1 965) и 75 дюймов за 3 869 000 вон (≈$2 746). В будущем компания планирует выпустить телевизор в других странах с «быстро стареющим населением».