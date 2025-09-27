LG представила телевизор с интерфейсом, созданных для пожилых людей

Опубликовано 27 сентября 2025, 22:351 мин.
LG представила телевизор с интерфейсом, созданных для пожилых людейВсё для удобства
LG выпустила новый телевизор Easy TV в Южной Корее, специально созданный для пожилых пользователей. Модель имеет упрощённый главный экран с крупным шрифтом и небольшим набором приложений.
© LG
Телевизор предлагает улучшенные настройки изображения и звука, а встроенная камера позволяет совершать видеозвонки с родственниками. Также можно настроить всплывающие напоминания о приёме лекарств или поливе растений.
Пульт управления телевизора также переработан: крупный шрифт, кнопка «Помощь» для связи с родственниками или возврата к последнему просмотру, а также кнопка ИИ для голосового поиска.
LG Easy TV базируется на модели QNED Evo QNED85A Mini LED 4K Smart TV и доступен в версиях 65 дюймов за 2 769 000 вон (≈$1 965) и 75 дюймов за 3 869 000 вон (≈$2 746). В будущем компания планирует выпустить телевизор в других странах с «быстро стареющим населением».