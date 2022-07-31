LG привезла в Россию новые 4K-телевизоры NanoCell

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LG привезла в Россию новые 4K-телевизоры NanoCellДиагонали от 43 дюймов до 86
LG Electronics представила на российском рынке новые серии телевизоров LG NanoCell NANO769QA, NANO776QA и NANO756QA 2022 года. Они поддерживают технологию NanoCell, которая обеспечивает реалистичную цветопередачу в качестве Real 4K.
Телевизоры серии NANO769QA представлены в оттенке «Синяя сажа» в диагоналях 43, 50, 55 и 65 дюймов, серия NO776QA в цвете «Серый туман» в размерах 43, 50, 55 и 65 дюймов, серия NANO756QA в оттенке «Синяя сажа» в диагоналях 43,50, 55, 65, а также в больших размерах 75 и 86 дюймов.
В новых смарт-телевизорах есть популярные кинотеатры (Кинопоиск, ivi, KION, more.tv, Premier, Okko, Start), сотни российских телеканалов, поддерживается голосовое управление на русском языке.
Линейка NanoCell 2022 уже продаётся в некоторых российских магазинах по цене от 58 тысяч рублей.