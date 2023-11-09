LG столкнулась с дефицитом OLED-панелей: продажи телевизоров упали

Это компании одной экосистемы, но LG Display напрямую не подчиняется LG Electronics, поэтому последняя зависит от поставок. По данным LG Display, по сравнению с 2022 годом поставки панелей будут снижены на 27%. Причины тому — текущая мировая повестка, активно влияющая на экономику. Из-за этого нарушается вся логистическая цепочка.

Однако по прогнозам LG Electronics, ситуация начнёт выравниваться в 2024 году и продажи OLED-телевизоров могут вырасти на 10%. К тому же слабые продажи тоже имеют свой плюс: на складах компании сохранится достаточное количество электроники, что позволит распродать её, как только интерес к телевизорам снова начнёт расти.