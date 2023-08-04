LG выпустит 97-дюймовый OLED-телевизор без проводов за пределами Южной Кореи

LG выпустит 97-дюймовый OLED-телевизор без проводов за пределами Южной КореиЦены, конечно, кусаются
LG объявила о международном запуске своего 97-дюймового телевизора Signature OLED M, который почти полностью освобожден от проводов, за исключением одного сетевого кабеля.
Телевизор оборудован «Zero Connect Box», в который подключаются приставки, игровые консоли и Blu-ray плееры, а контент передается на телевизор по беспроводу в разрешении до 4K 120 Гц.
Телевизор будет доступен в Великобритании с сентября по цене около $35 400. К нему присоединятся два других размера телевизоров: 83-дюймовый OLED evo за $10 000 и 77-дюймовый OLED evo за $7 600, которые также оснащены технологией «Zero Connect».
Цены и доступность в США ещё не объявлены, но LG заявляет, что 97-дюймовый Signature OLED M будет доступен в Северной Америке и Европе «позднее в этом году».