LG выпустит 97-дюймовый OLED-телевизор без проводов за пределами Южной Кореи

Телевизор оборудован «Zero Connect Box», в который подключаются приставки, игровые консоли и Blu-ray плееры, а контент передается на телевизор по беспроводу в разрешении до 4K 120 Гц.

Телевизор будет доступен в Великобритании с сентября по цене около $35 400. К нему присоединятся два других размера телевизоров: 83-дюймовый OLED evo за $10 000 и 77-дюймовый OLED evo за $7 600, которые также оснащены технологией «Zero Connect».

Цены и доступность в США ещё не объявлены, но LG заявляет, что 97-дюймовый Signature OLED M будет доступен в Северной Америке и Европе «позднее в этом году».