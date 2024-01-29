Лучшие мониторы 1080p, 2K и 4K в России в начале 2024 г.Они идеально подойдут для игр
Full HD 24". Вы можете сейчас взять на Ozon монитор Tiansu с частотой обновления 165 Гц и IPS-матрицей. Стоить он будет около 9,5 тысяч рублей. На самом деле матрица на этой китайской модели стоит та же, что и на моделях MSI, Asus, Acer, ViewSonic, Gigabyte, Philips.
Также если вам нужен монитор с Full HD и диагональю 27 дюймов, то ни в коем случае не берите Samsung Odyssey G3.
QHD 27". Tiansu 27″ 165 2К Гц стоит на Ozon чуть больше 13 тысяч рублей. Матрица у него — M270KCJ-Q7B. Интересно, что в DNS совсем недавно можно было взять монитор LG с той же матрицей, но дороже в три раза.
Если же вы хотите себе приобрести монитор только из DNS, то обратите внимание на Titan Army P27A2R. Приобрести его можно примерно за 24 тысячи рублей. Подойдёт и модель MSI Optix G273QF. У него отличная контрастность для IPS-матрицы и хорошее качество сборки.
Также есть IPS-монитор с технологией mini LED и функцией локального затемнения экрана. Это Titan Army 27A6MR. Но вам придётся его вручную настраивать, включать и отключать разные настройки. Существует на рынке и его конкурент — Titan Army 27A6S с 240 Гц.
OLED 27". В целом среди них выбор невелик. Это, например, ASUS ROG Swift OLED PG27AQDM, LG UltraGear 27GR95QE-B, Ardor Gaming Sirius AQ27H10. Причём матрица на всех них — одна и та же.
UWQHD. Среди таких мониторов обратите внимание на Huawei MateView GT ZQE-CBA. Подойдёт такой формат не всем. Ещё одна модель, которую можно порекомендовать к покупке, - Samsung Odyssey OLED G8. Этот монитор имеет отличный контраст и глянцевое покрытие.
В идеале лучше брать сразу два монитора. Один - для работы, а второй - для игр.
32-дюймовые 4К-мониторы с высокой герцовкой. В продаже есть два интересных варианта: это Samsung Odyssey Neo G7 S32BG752NI (изогнутый, имеет mini LED-подсветку) и Innoch 32M2V (имеет LED-подсветку).