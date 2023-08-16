Люди перестали смотреть телевизор так часто, как раньше

В соответствии с этой метрикой просмотр телевизора подразделяется на вещательное, кабельное, потоковое и «другое» - игровые приставки и медиаплееры. В период с июня по июль 2023 года вещательное и кабельное телевидение сократилось примерно на 1%, в то время как потоковое вещание и категория «Другое» выросли на столько же процентов. Если сравнивать с показателями годичной давности, то снижение более выражено: использование кабельного телевидения сократилось на 12,5%, а на долю эфирного телевидения приходится лишь пятая часть общего времени просмотра.

Потоковое вещание, возглавляемое YouTube и Netflix, в этом месяце стало рекордным. По данным Leichtman Research, эта тенденция совпадает с сокращением числа абонентов кабельного телевидения, что подчеркивает растущее влияние потоковых сервисов.