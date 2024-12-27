Люди стали забывать, насколько удобны диски перед онлайн-кинотеатрами

Разочарование Грейвс в потоковых сервисах началось с того, что она не смогла нормально пересмотреть фильм «Безумный Макс: Дорога ярости» из-за проблем со сжатием звука. Переход на Blu-ray восстановил качество звука фильма, показав «надежность физических форматов».

Проблема не только в технических неполадках. Потоковые платформы часто редактируют или цензурируют контент, как это произошло с Bluey за авторством Disney. Чтобы ее ребенок смотрел передачи без изменений, Грейвс купила DVD-диски Bluey.

Еще одна проблема — доступ. Права на потоковое вещание постоянно меняются, что делает некоторые фильмы недоступными на популярных платформах.

Накладывающиеся друг на друга подписки, буферизация и растущая стоимость делают владение физической коллекцией более «практичным».